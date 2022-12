È morto il Papa emerito | Joseph Ratzinger

Today.it

Benedetto XVI èstamattina, 31 dicembre 2022. 'Con dolore informo che ilEmerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena ...... incendio in una comunità per minori:un 17enne - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow ... il Soccorso Alpino NEI GIARDINI VATICANIBenedetto XVI accudito dalle 'memores domini' nel ... Morto il Papa non se ne farà un altro: gli inediti funerali di Benedetto XVI E' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del medico ...Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è morto questa mattina all’età di 85 anni. “È deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulte ...