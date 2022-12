È morto il Papa Emerito | Joseph Ratzinger

Leggi su agi

(Di sabato 31 dicembre 2022) "Con dolore informo che ilBenedetto XVI è deceduto oggi alle 09:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni". Lo dichiara il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Da lunedì 2 gennaio il corpo delsarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Chi era Benedetto XVI "Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore", disse affacciandosi per la prima volta dal balcone di piazza San Pietro. Grande e rigoroso teologo, capace di rendere accessibili temi molto complessi,è stato elettotre giorni dopo la data del suo compleanno, il 19 aprile 2005, dopo solo quattro votazioni alla seconda giornata del conclave (tre ...