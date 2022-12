È morto il Papa emerito Benedetto XVI | fine anno di lutto per il Vaticano

(Di sabato 31 dicembre 2022) IlJoseph Ratzinger, il primo ad abdicare da sei secoli, ènel suo appartamento tra le mura dell'ex monastero Mater Ecclesiae, nella Città del, dove si era ritirato dal 2013 per dedicarsi alla preghiera e ai suoi scritti teologici. È stato il 265modella Chiesa cattolica e il settimo pontefice di nazionalità tedesca. Innovatore della Teologia, è stato considerato uno dei più illustri intellettuali dell'ultimo secolo. È stato il primonella storia a comunicare con il mondo tramite un social network quando, il 12 dicembre del 2012, postò il suo messaggio di saluto su Twitter. Nato il 16 aprile 1927, a Marktl am Inn in Germania, e salito al soglio pontificio il 19 aprile 2005 con il nome diXVI, è rimasto in carica fino al ...

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il suo corpo delemerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo La Chiesa in lutto: èBenedetto XVI. Ilemerito, all'anagrafe Josep Ratzinger, si è spento oggi 31 dicembre all'età di 95 anni. Era malato da tempo. Il 28 dicembre 2022Francesco aveva lanciato un appello ... Morto il Papa non se ne farà un altro: gli inediti funerali di Benedetto XVI E' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del medico ...Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è morto questa mattina all'età di 85 anni. "È deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulte ...