È morto il Papa emerito Benedetto XVI

(Di sabato 31 dicembre 2022) Èall’età di 95 anni ilXVI. Joseph Ratzinger si è spento nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. La Sala stampa vaticana riferisce che da lunedì 2 gennaio il suo corpo sarà esposto nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Il 5 gennaio si terranno i funerali.

RaiNews

ilemerito Benedetto XVI: fine anno di lutto per il VaticanoBenedetto XVI èquesta mattina e dopo l'annuncio del Vaticano sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Non poteva ovviamente mancare un ricordo social di Giorgia Meloni, ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro Nell'estate del 2005 Joseph Ratzinger era Papa da qualche mese e una fotografia fece il giro del mondo: durante una breve vacanza a Les Combes, in Valle d'Aosta, nello stesso chalet dove si recava… Le ...«Guida spirituale e grandissimo filosofo che ha saputo comprendere ed interpretare come nessuno la nostra epoca e la pericolosa deriva relativista. Con profondo dispiacere apprendo la ...