È morto Benedetto XVI | rivelato il suo testamento

(Di sabato 31 dicembre 2022) ÈXVI. “Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. A informare del decesso è la sala stampa della Santa Sede. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa EmeritoXVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Se ne va “il semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore”, come disse di considerarsi la prima volta che si affacciò dal balcone di piazza San Pietro. La malattia e la richiesta di preghiere Le condizioni in aggravamento erano state annunciate nei giorni scorsi dallo stesso Bergoglio che aveva chiesto di pregare per Ratzinger. Poi nelle ultime ore le speranze dei fedeli si erano ravvivate: dal monastero in cui vive ormai da dieci anni, data della sua ...