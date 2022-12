È morto Benedetto XVI | il Papa Emerito aveva 95 anni Lacrime e preghiere da tutto il mondo

(Di sabato 31 dicembre 2022) ÈXVI. «Con dolore informo che ilXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». La notizia, arrivata dopo giorni di apprensione e, arriva dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Che poi aggiunge subito: «Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni». ÈXVI Nel frattempo il Vaticano fa sapere che dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo delsarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli. Le condizioni di salute di Ratzinger si erano aggravate nei giorni scorsi. L’annuncio del peggioramento delle sue condizioni di salute dell’anziano...

