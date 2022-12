E’ morto Benedetto XVI | il Papa del passo indietro e del dialogo con la ragione Otto anni di pontificato poco compresi anche da media

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI, al secolo Joseph Ratzinger, 265modella Chiesa cattolica e Vescovo di Roma, intellettuale, filosofo tra i più illustri del ventesimo secolo, si è spento oggi in Vaticano all'età di 95, dei quali gli ultimi 9 trascorsi quasi in clausura nel monastero 'Mater Ecclesiae' nei giardini vaticani. La notizia è stata diffusa dal direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni che in un comunicato stringato ha annunciato 'con dolore' che ilEmerito,XVI, si era spento alle 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane, con problemidi tipo respiratorio dovuti all'età avanzata, e a dare, di fatto, l'annuncio delle sue peggiorate condizioni di salute era stato lo stesso ...

Agenzia ANSA

Dalla lezione di Ratisbona al caso Vatileaks, dalla 'riabilitazione' di un vescovo negazionista all'intervento 'negato' all'Universit La Sapienza, i quasi otto anni di pontificato diXVI, fino alla sua storica rinuncia, hanno coinciso con un periodo di forti turbolenze per la Chiesa. Ci sono state crisi nei rapporti esterni, dovute in parte ad alcuni incidenti di ...Quasi dieci anni dopo essere entrato nella storia per aver rinunciato al pontificato, Joseph Ratzinger -XVI èall'età di novantacinque anni, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, dove si era ritirato dal maggio 2013. Nato in Baviera il 16 aprile 1927, Ratzinger ha avuto un notevole ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali I funerali del Papa emerito Benedetto XVI saranno celebrati a Roma giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa ...Durante la messa dei vespri e nel Te Deum, Papa Bergoglio ha ricordato con emozione la scomparsa di Benedetto XVI.