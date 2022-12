E’ morto Benedetto XVI | addio al Papa emerito

Corriere della Sera

... le storiche dimissioni: "Le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte" 'XVI è molto malato, pregate per lui': la richiesta di Francesco per il Papa Emerito Come sta Papa...E'a 95 anni Joseph Ratzinger, papaXVI, il primo pontefice in epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era stato, oltre settecento anni prima, solo Celestino V, nel 1294), ... È morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae. La notizia è stata data ...È morto oggi Benedetto XVI. «Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano», si legge nel comunicato della Santa Sede.