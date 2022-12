E' morto Benedetto XVI | addio al Papa emerito

Agenzia ANSA

E'Joseph Ratzinger - Chi era PapaXVI E'a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del ...**FLASH - VATICANO:XVI - FLASH** = **FLASH - VATICANO:XVI - FLASH** = È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca Erede di Giovanni Paolo II, ha certificato la crisi di quel modello di Chiesa. Teologo conservatore, ha spianato la strada all'elezione di un successore riformista. Custode della tradizione, con… Legg ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...