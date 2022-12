È morto Benedetto XVI | addio al Papa che per primo lottò contro la pedofilia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Città del Vaticano – Dopo dieci anni di “silenzio” e preghiere,XVI si è spento oggi, sabato 31 dicembre 2022, alle ore 9.34, all’età di 95 anni. L’ultimo respiro è stato esalato nelle stanze del monastero Mater Ecclesiae, la sua casa da quando rinunciò al ministero petrino. Ad annunciare al mondo la morte delemerito i rintocchi del campanone della basilica di San Pietro. Accanto a lui le fidate memores domini, le consacrate laiche della fraternità di Comunione e Liberazione, che lo accudiscono dal momento della rinuncia. Nelle ultime ore, al suo capezzale, anche il fidato Gaenswein, rientrato in fretta da un breve periodo di congedo che aveva preso per salutare la famiglia per le festività natalizie. La Chiesa piange uno dei teologi più brillanti della contemporaneità, il mondo uno degli intellettuali più arguti: ...

Corriere della Sera

