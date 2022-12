È morto Benedetto XVI | a 95 anni è stato il papa più longevo della storia

(Di sabato 31 dicembre 2022) «Il segnoCroce è in qualche modo la sintesinostra fede, perché ci dice quanto Dio ci ha amati; ci dice che, nel mondo, c’è un amore più fortemorte, più forte delle nostre debolezze e dei nostri peccati». Joseph Aloisius Ratzinger, che dopo l’elezione a pontefice scelse il nome diXVI, èa Roma oggi 31 dicembre.emerito da quando, il 28 febbraio 2013, ha rinunciato al ministero petrino, èil pontefice più: Leone XIII morì a 93agli inizi del secolo scorso, Clemente XII a 87 e Clemente X a 86. Ma a parte l’età, sono altri i “record” che hanno caratterizzato il pontificato del 265esimo successore di san Pietro. Negli otto ...

