È successo nell'ultima partita di, vinta dal Real Madrid per 2 - 0 proprio sul campo del Nuevo José Zorrilla. Vinicius è stato sostituito al 42' del secondo tempo e, durante la camminata verso ...Commenta per primo Lariparte ed è subito polemica, al centro dellafiniscono il Barcellona e Robert Lewandowski. E' stata infatti sospesa la squalifica di tre giornate inflitta al bomber polacco a metà ... È bufera in Liga, insulti razzisti a Vinicius: la dura risposta dell'attaccante del Real Il giovane attaccante brasiliano è stato vittima ancora una volta di brutti gesti dai tifosi avversari dopo la vittoria dei Blancos per 2-0 contro il Valladolid: lo sfogo sui social ...La Liga riparte ed è subito polemica, al centro della bufera finiscono il Barcellona e Robert Lewandowski. A 24 ore dalla partita con l'Espanyol, è stata infatti sospesa la squalifica di tre giornate ...