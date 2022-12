Discorso di fine anno | Mattarella | “La Costituzione é la nostra bussola Pieno sostegno all’Ucraina”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma – “Unaddietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l’trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo”. Così il Presidente della Repubblica Sergionel consuetodidal palazzo del Quirinale.ricorda”l’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato”, e “lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno”. “La democrazia italiana è matura” “Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima ...