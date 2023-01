Design - Le più stilose del 2022 - SCHEDE

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una volta sarebbe stato più facile. Nel 1967 sarebbe bastato il ciglio di un faro della Miura per definire un anno, e forse un'epoca. Nel 1968 l'inaspettato fascione trasparente che inglobava i fari della pazzescamente moderna Ferrari 365/GTB Daytona. Nel 1974 il trapezio che disegnava il sempiterno montante C dell'altrettanto sempiterna Golf. Nel 1980 la disarmante semplicità della Fiat Panda. Altri tempi, altri talenti (i padri delle auto citate sono dei mostri sacri Gandini, Fioravanti, Giugiaro). Però, le brave matite non mancano neppure oggi. Semmai è diverso il contesto, più standardizzato e omologato. In ogni caso, ilche sta per chiudersi ha visto sul fronte delalcune auto o soluzioni che - agli occhi della redazione - sono apparse più interessanti di altre. Dieci da sfogliare. Resteranno negli annali dello stile, come i succitati ...