Decreto rave | approvato con la ghigliottina Dentro anche nuove regole per i medici no vax

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma – Sì definitivo dell’Aula della Camera al dlco la con la. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Ilè passato grazie allaparlamentare, ovvero la possibilità che il Presidente della Camera aveva di procedere direttamente con la votazione finale, interrompendo di fatto il dibattito . “Constatato il numero di interventi e preso atto della impossibilità di un orario condiviso sulla conclusione dell’esame delin scadenza oggi. – ha detto Fontana, che ha aggiunto: “Come annunciato in precedenza, considerato che tutte le fasi del procedimento si sono svolte e tutti i gruppi hanno pronunciato una dichiarazione di voto mi vedo costretto nell’esercizio delle mie resposabilità a porre immediatamente in votazione il...

Corriere della Sera

"Errare è umano, perseverare è diabolico. E nel caso del cosiddettoanche irresponsabile. Il provvedimento segna infatti un pericoloso arretramento nella lotta al Covid, tanto più grave nel momento in cui il virus torna a rialzare minaccioso la testa". ..."Adesso, al di là del merito, che un governo appena insediato con ampi numeri - osserva il leader di SI - scelga di utilizzare la tagliola per approvare unche altrimenti non sarebbe riuscito ... Decreto rave, via libera alla Camera dopo la bagarre nella notte tra insulti e dito medio La firma del Presidente della Repubblica in calce al decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, ma per tutti ormai noto come 'dl rave', arriva ...Il decreto rave diventa legge in zona Cesarini grazie all’escamotage della «ghigliottina» che ha bypassato il lungo ed estenuante dibattito parlamentare per andare subito al voto finale (183 sì, 116 n ...