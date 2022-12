Dai vaccini all’invasione russa in Ucraina | passando per le elezioni I fact-check più letti del 2022

Sky Tg24

...caso di infezione di virus respiratorio sincinziale poiché non esistono misure preventive o...dei virus influenzali e parainfluenzali stagionali offrendo dei Report qualificati utilizzabili...Si era dimenticata di parlare di. " Ma è sottinteso - ha ribattuto - come dimostra la ... Hanno ricevuto la terza l'85 per cento degli italiani12 anni in su. Del resto il decreto approvato ... Covid, quarta dose vaccino: cos’è, da cosa protegge e per chi è raccomandata. LE FAQ Prima l’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per i passeggeri che arrivano in Italia dalla Cina. Poi l’informativa del ministro Orazio Schillaci in Senato, su richiesta delle opposizioni.La situazione del Covid in Italia ‘per ora è sotto controllo’. L’impostazione del governo non cambia: ‘Sì ai controlli e alla prevenzione con tamponi e mascherine, no alla privazione della libertà… Le ...