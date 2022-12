(Di sabato 31 dicembre 2022) Adolescenza ed età adulta, combinazioni di generi, riflessioni sulla storia e sulla società, fino a dichiarazioni d’amore cinefilo e utilizzo del medium alla ricerca del meraviglioso. Tutto questo condensato in una possibile e correggibile lista diche hanno rappresentato il meglio delcinematografico. A partire dal “” di Paul Thomas Anderson, un’insolita e stravagante commedia romantica che vede protagonisti Gary e Alana, un giovane attore e un’assistente fotografa. Sullo sfondo la San Fernando Valley degli anni Settanta, per unche parla di ricordi, ma che riflette anche sull’infanzia e sul ruolo del cinema. Spettacolo che torna attraverso una riflessione sulle proprie derive in “Nope” di Jordan Peele. Tra western e fantascienza, la storia di due fratelli che ereditano un ...

#8C'è una cosa sola che gli italiani odiano di più dellaall'ananas: laalla liquirizia. Paul Thomas Anderson però se n'è sbattuto e ha dedicato allala sua ...Leggi la recensione completa di FleeRegia : Paul Thomas Anderson - Dove : al cinema (disponibile in streaming su Prime Video) Se avete bisogno di un abbraccio,è il ... Da “Licorice Pizza” a “EO”: i migliori film del 2022 Come ogni anno eccoci a stilare una classifica dei film usciti negli ultimi 12 mesi, in questo caso al solito rigorosamente in sala, una distinzione che probabilmente è destinata a cadere ...Da fenomeni di massa quali Top Gun - Maverick e Avatar 2 alle nuove opere di Anderson, Peele, Panahi, Guadagnino e Spielberg, ripercorriamo i film che hanno scandito l'anno 2022.