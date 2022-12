(Di sabato 31 dicembre 2022) Ripetersi è sempre difficile, soprattutto se arrivi da un’annata come il 2021 dove Olimpiadi e Mondiali hanno regalato soddisfazioni difficilmente pronosticabili alla vigilia. Eppure ilnon si è fermato e nelha inserito un’altra marcia confermandosi uno dei movimenti più fulgidi del panorama internazionale delle due ruote. Un settore che in questa stagione ricca di vittorie e titoli è stata certamente trainata dalle ragazze che hanno condotto la nostra provincia e l’intera nazionale italiana a traguardi particolarmente prestigiosi, dal parquet iridato di Saint-Quentin-en-Yvelines alle montagne del Tour de France senza dimenticare gli sterrati dell’Arkansas e del Veneto. Un giro del globo in meno di 365 giorni condotto senza dubbio da Martina, simbolo della tenacia orobica e ...

BergamoNews.it

... Francesca. Le attività partiranno da via Del Roccolo e saranno concluse, tempo permettendo, ... hanno sottolineato Giovanni Chighine e Fabio, rispettivamente amministrare delegato e ......a quelli che si svilupperanno nelle vicinanze della sede di Silea" ha spiegato Fabio, ... Francesca, presidente Silea, Massimo Sgarzi, direttore tecnico Silea, Maurizio Crippa presidente ... Da Fidanza a Rota, il ciclismo bergamasco celebra un 2022 carico di successi Dopo una prima parte difficile della sua vita da tempo aveva lasciato il territorio di Monselice per trasferirsi in provincia di Vicenza dove aveva trovato l'amore, ma anche un lavoro. E' stato trovat ...La droga in una fioriera. I soldi a casa. Due fidanzati - 55 anni nato nella ex Jugoslavia lui, 22 anni italiana lei - sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di ...