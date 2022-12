Cristiano Ronaldo | l’accordo stellare in Arabia Saudita | come riuscirà a guadagnare quasi un miliardo

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022)indosserà la maglia del clubAl Nassr fino ai 40 anni, guadagnando per i prossimi anni una cifra che nel complesso potrà salire fino a undi euro. L’ingaggio dell’attaccante portoghese per la squadra dell’ex Roma Rudi Garcia, dove troverà anche Vincent Aboubakar e il portiere ex Napoli David Ospina, è di 190 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, a questi si andranno ad aggiungere gli introiti per i diritti di immagine e vari bonus, fino all’incarico più politico dopo il suo ritiro dal calcio giocato, che lo vedrà ambasciatore dei Mondiali 2030 a cui si è candidata l’, assieme a Egitto e Grecia. Per riportare il torneo in Medio Oriente dopo l’esperienza del Qatar,riceverà altri 500 milioni di euro nei ...