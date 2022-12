Cristiano Ronaldo in Arabia ed i social impazziscono | quadruplicati i follower dell'Al-Nassr!

La nuova fase della carriera dista per incominciare a tutti gli effetti. L'ultima avventura del fuoriclasse portoghese è in Arabia Saudita con la maglia dell' Al - Nassr , con cui ha firmato per due anni e mezzo ...Jamie Carragher critica la scelta didi trasferirsi all' Al - Nassr . L'ex difensore, che in un podcast aveva recentemente ammesso di non essere un fan del portoghese, pur ammirandone l'impegno e la dedizione sul lavoro,...In casa Al-Nassr l'effetto Cristiano Ronaldo si fa già sentire su Twitter. Dopo l'annuncio del suo arrivo, il profilo del club saudita è ...CR7 è solo l'ultimo della lunga lista di calciatori che nella loro carriera hanno giocato nel campionato saudita: ecco i più famosi ...