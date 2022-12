Cristiano Ronaldo ha firmato con l' Al Nassr | contratto da 200 milioni di euro all' anno

(Di sabato 31 dicembre 2022)hacon l'Al, squadra dell'Arabia Saudita. La notizia, circolata venerdì, è stata poi ufficializzata dal club con un tweet in cui si vede CR7 sorridente che mostra la sua nuova maglia. "Non...

ha firmato un contratto di due anni e mezzo, fino a giugno 2025, con l'Al - Nassr. Lo ha annunciato il club saudita. "Non vedo l'ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un ...indosserà la maglia del club saudita Al Nassr fino ai 40 anni, guadagnando per i prossimi anni una cifra che nel complesso potrà salire fino a un miliardo di euro. L'ingaggio dell'...– foto LivePhotoSport –. (ITALPRESS) Benvenuto nella tua nuova casa Cristiano”, scrive l’Al Nassr sui social. Il club saudita, allenato dall’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, ha pubblicato sui socia ...Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr: il club arabo ha annunciato l’accordo fino al 30 giugno 2025. L’attaccante portoghese ha firmato l’accordo a Madrid e vestirà la sua classica magl ...