Cristiano Ronaldo e l' accordo in Arabia Saudita | 1 miliardo di euro da qui al 2030

Alla fineha scelto i milioni dell'Arabia Saudita e dell'Al Nassr , che lo copriranno d'oro per due anni e mezzo fino al 2025: circa 70 milioni di ingaggio a stagione, una cifra enorme. Eppure,...Il campionato d'Oltremanica è già alla seconda giornata di partite dopo il rientro dalla sosta per i Mondiali, con la formazione di Ten Hag che, dopo essersi 'liberata' di, ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il campione portoghese ha firmato con il club saudita fino al 2025 per la cifra record di circa 70 milioni a stagione: gli sfottò dei tifosi fanno impazzire il web ...