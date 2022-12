Cristiano Ronaldo e la sua collezione di auto | ecco quanto valgono

Commenta per primo La foto dell'ufficialità del passaggio diall'Al - Nassr ha fatto il giro del mondo, diventando già iconica. In sua compagnia, con l'immancabile classico copricapo, c'è Musalli Al - Muammar , presidente della società di ...è un giocatore dell'Al Nassr e per lui potrebbe esserci anche la carica di ambasciatore della candidatura saudita insieme a Egitto e Grecia. La relazione tra i tre paesi è ...Cristiano Ronaldo ha firmato un ricchissimo contratto con l’Al Nassr e così ha lasciato il calcio europeo e la possibilità di giocare in ...Dopo il passaggio da record al club saudita dell'Al Nassr, la stella portoghese avrà abbastanza denaro per continuare nella sua vera passione: aggiungere auto straordinarie alla sua collezione da sogn ...