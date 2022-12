Covid | variante ' Gryphon' sotto osservazione Il ministro della Salute esclude nuove misure

- 'L'evoluzione della pandemia è allo stato attuale imprevedibile', ha detto Schillaci. L'Oms chiede alla cina trasparenza sui ...Non serve perché il virus è più veloce della burocrazia e, se davvero emergesse unapiù ... le mascherine e i certificati, ora pretende di definire "ingiustificati" i test negli scali, ...Va meglio, ma ci prepariamo al peggio. È in quest’ottica che va letta la nuova circolare «Interventi in atto per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella ...In una circolare del Ministero della Salute il ministro Schillaci riferendosi al Covid-19 avverte che in Italia "La situazione è imprevedibile" e deve "prepararsi" a un inverno con più rischi". Avvert ...