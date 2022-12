ilmessaggero.it

Secondo il governo di Pechino, negli ultimi 28 giorni sono morte per787 persone, ma gli ospedali del Paese contano solo coloro che sono morti per polmonite o insufficienza respiratoria e non ...... una per i casie una per quelli non. Aree per il supporto sociale, operatori e clown ... ma ha anche ribadito che da gennaio andrà chiaritaè la linea del governo per la distribuzione ... Covid, qual è la situazione in Cina Contagi, morti e perché il virus è di nuovo esploso Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Va meglio, ma ci prepariamo al peggio. È in quest’ottica che va letta la nuova circolare «Interventi in atto per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella ...