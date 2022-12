Covid oggi Lazio | 2 565 nuovi casi e 3 morti | a Roma 1 340 contagi

Sky Tg24

... "Il paese si prepari" "Tamponiobbligatori in Italia per chi arriva dalla Cina": A Malpensa ... Campagna sottotono se fino adsolo il 28 % degli italiani ha fatto la quarta dose. Hanno ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad, il totale dei tamponi ... Covid e influenza, le news. Schillaci: "Pandemia imprevedibile, l'Italia si prepari". LIVE L'anno che si chiude porta con sè molti interrogativi: il rilancio dell'allarme Covid sulle prime pagine dei giornali, la guerra in Ucraina che in troppi sembrano interessati a prolungare, lo scandalo ...Sono gli uomini della Protezione Civile e del Gruppo Alpini di Ceres, che si sono occupati della logistica durante le vaccinazioni ...