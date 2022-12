Covid | Moratti | ' sfiducia governo in scienza offende migliaia di vittime '

(Di sabato 31 dicembre 2022) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Sconforta questa palesenellada parte del. Un atteggiamento che mortifica ricercatori, medici, infermieri, tecnici, protezione civile, esercito e milioni di volontari che si sono sacrificati nella campagna vaccinale. E soprattutto suona come uno schiaffo ai milioni di cittadini che si sono vaccinati con grande senso civico e responsabilità". Così in una nota Letizia, candidata civica alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta dal Terzo Polo, stigmatizza le decisioni dell'Esecutivo e della Camera dei deputati. E' "inaccettabile -dice- il decreto approvato a Montecitorio che reintegra il personale sanitario no vax, blocca le multe e cancella il green Pass. Io sono a fianco di tutti quei parlamentari, in particolare quelli di ...

Radio Lombardia

Giorni ) nei quali ilfaceva ancora paura, ma pronti a far prorompere impetuosa l'energia ... E, a proposito di politica e di fermate, la prossima sono le elezioni regionali cone Majorino ...... presidente di DiaSorin, biotech che produce kit di reagenti usati molto durante la pandemia, ... Renzo Rosso, John Elkann, Massimoe Paolo Bulgari. Covid, Moratti: tamponi per arrivi dalla Cina anche a chi fa scalo in altri Paesi E’ “inaccettabile -dice Moratti- il decreto approvato a Montecitorio che reintegra ... Una mancanza di responsabilità grave, che -conclude- offende le migliaia di vittime del Covid che hanno segnato ...Non era certo sorta sotto i migliori auspici l'alba del 2022, macchiata dalla vergogna delle ragazze stuprate in piazza Duomo da branchi (al plurale) di magrebini assatanati. Una vergogna per la Milan ...