Covid Lazio | oggi 2 565 casi e 3 morti Il bollettino del 31 dicembre - Cronaca - quotidiano net

ilmessaggero.it

Il tasso di contagio è arrivato al 17,5%. Continuano i test sui voli dalla Cina in arrivo a Fiumicino, mentre la Regione chiede una decisione europea sulla situazione ...QUARTA DOSE OVER 12: COME VACCINARSI 1 - Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2 - Prenota sul portale regionale ( https://prenotavaccino -.regione..it/main/home ) secondo le ... Covid, picco di nuovi positivi nel Lazio. D’Amato: «Pronto un piano» Prima l’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per i passeggeri che arrivano in Italia dalla Cina. Poi l’informativa del ministro Orazio Schillaci in Senato, su richiesta delle opposizioni.Il tasso di contagio è arrivato al 17,5%. Continuano i test sui voli dalla Cina in arrivo a Fiumicino, mentre la Regione chiede una decisione europea sulla situazione cinese ...