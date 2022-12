Covid e influenza | news Schillaci | Pandemia imprevedibile | il Paese si prepari LIVE

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il ministero della Salute italiano rafforza sequenziamenti e vaccini. In caso di nuova ondata potrebbero tornare le mascherine al chiuso. Rezza: "per ora niente allarmismi". Anche Francia e Regno Unito impongono test agli arrivi dalla Cina e l'Oms chiede la condivisione in tempo reale dei dati. Pechino protesta: volete sabotarci

Sky Tg24

Il ministero della Salute italiano rafforza sequenziamenti e vaccini. In caso di nuova ondata potrebbero tornare le mascherine al chiuso. Rezza: 'per ora niente allarmismi'. Anche Francia e Regno ...La pandemia di19 può rialzare la testa dopo l'esplosione di nuovi casi in Cina e la ... prima fra tutte l', e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato ... Covid, news. In Francia, Spagna e Gb obbligo di tamponi per chi arriva dalla Cina Se la situazione pandemica dovesse aggravarsi, le mascherine potrebbero tornare al chiuso. Il vaccino rimane un’arma fondamentale ...Si stanno rincorrendo in questi ultimi giorni molti allarmismi su un ritorno di fiamma della pandemia, oltre a preoccupate narrazioni a proposito delle analogie con quanto accaduto a inizio 2020. Eppu ...