Covid | circolare ministero Salute | con sensibile peggioramento valutare lavoro da casa

la Repubblica

La pandemia di19 può rialzare la testa dopo l'esplosione di nuovi casi in Cina e la ... Per questo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha messo a punto una nuovache mette gli ...... la macchina della prevenzione è già partita: dopo l'ultima ordinanza anti -del ministero ... una precisazione, continua Pulvirenti, "che aspettiamo nelle prossime ore, attraverso. Noi ... Covid, la circolare del ministero della Salute: "Il Paese si prepari", mascherine e smart working se la situa… All'ultimo respiro il dl rave firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato convertito in legge con la ghigliottina. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Ma certo le op ...Si allunga la lista dei Paesi che hanno introdotto l'obbligo per chi arriva dalla Cina. Tra questi ci sono anche USA e Spagna.