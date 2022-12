Covid Campania | il tasso di contagio schizza al 22 | 59% Bollettino del 31 dicembre

(Di sabato 31 dicembre 2022) Aumentano i contagi e gli ospedali si preparano ad aumentare i posti letto. Sono 2.410 i nuovi casi e 5 i decessi. Ricoveri in ...

Sono 2410 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 10.664 tamponi processati. Questi i dati dell'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale. Il tasso di incidenza sale al 22,6%. Ieri il tasso di incidenza era pari al 20,4%.