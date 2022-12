Covid-19 | perché non stiamo vivendo un déjà vu di tre anni fa

WIRED Italia

E si concentra su un'emergenza che rischia di ripresentarsi: la pandemia. Quasi tre anni fa i 27 si rivelarono impreparati e incerti su come affrontare l'ondata di contagi che veniva dalla ...... quindi meno formale di quello che avrebbe rivolto per la stessa occasione alle alte cariche dello Stato, evento che quest'anno è saltatoil presidente era ancora positivo al- 19. I ... Covid-19, come e perché in Cina è diventato fuori controllo