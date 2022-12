Cosa disse Ratzinger | dalla pedofilia all' Islam

Leggi su agi

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Profilattico, omosessualità, ma anche rapporto con l'. La, scandalo esploso sotto il suo pontificato. E le aperture al Patriarcato di Mosca: Papaaffidò le sue riflessioni ad un libro intervista pubblicato nel 2010, con il giornalista Peter Seewald, intitolato la "Luce del mondo" Con una premessa non prima di ironia (non autoironia, si badi): "Stalin aveva effettivamente ragione quando diceva che il Papa non ha divisioni e non puo' intimare o imporre nulla..". Omosessualità "Se qualcuno presenta delle tendenza radicate omosessuali profondamente radicate - ed oggi ancora non si sa se sono effettivamente congenite oppure se nascano invece con la prima fanciullezza - se in ogni caso queste tendenze hanno un certo potere su quella data persona, allora questa è per lui una grande prova, cosi' come una ...