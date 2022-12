Coraggio | idee e bel gioco | nel 2022 il Napoli ha posto le basi per un futuro radioso

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nel corso delilè quasi sempre stato protagonista in positivo, dimostrando una costante ed importante crescita sotto la gestione del tecnico Luciano Spalletti. Nonostante la grande delusione per non aver centrato lo Scudetto nel mese di maggio, gli azzurri sono stati in grado di ripartire più forti di prima, affermandosi come uno dei migliori club in Italia ed in Europa. L’annata della squadra partenopea è iniziata con la sfida dell’Epifania pareggiata all’Allianz Stadium contro una Juventus in lenta ripresa. A seguire le quattro vittorie consecutive ottenute hanno permesso ai campani di alimentare le loro speranze di tricolore, soprattutto dopo aver fermato l’Inter capolista sull’1-1 al Maradona il 12 febbraio. Un’altra grande affermazione delè poi arrivata il 27 febbraio all’Olimpico contro la Lazio, in una ...