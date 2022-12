Conte contro il governo | “Tappeti rossi per corrotti e criminali”

(Di sabato 31 dicembre 2022) ROMA –il: “A Bruxelles i bustoni pieni di mazzette, in Italia iper ie iche inquinano le istituzioni. Giorgia Meloni per anni ha urlato dai banchi dell’opposizionel’atteggiamento dei Governi verso il Parlamento. Ma mai si erano viste scene come quelle di questi giorni, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Pesanti strascichi dopo il caso Paragone “No del M5s alla crisi dima scostamento di bilancio inevitabile”, lo diceDa Letta appello all’unità della politica “Noi bullizzati”, il duro attacco di ...

Tag24

A quest'ultimo aveva effettuato il lancio più bello, in occasione della vittoria per 2 - 0la Juve nell'anno dello scudetto. Daa Inzaghi la musica non è cambiata, basti pensare al cross ...e Letta si sono suicidati". Bettini all'attaccogli errori della sinistra L'aumento delle addizionali rappresenta 'una vera e propria stangata che peserà su tantissime famiglie. È ora ... Dl rave Conte contro ghigliottina e riforma ergastolo ostativo video Le condizioni di salute di Fratel Biagio Conte, missionario laico e fondatore della missione “Speranza e Carità” si sono aggravate.L’annus horribilis del Pd e dei suoi alleati in dieci date. Dalla mancata elezione di Draghi al Colle alla rottura con il M5s. E poi la sconfitta del 25 settembre, con il crepuscolo di Letta e il voto ...