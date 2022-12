Clima | Mattarella | transizione energetica è nuova frontiera**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Mettere al sicuro il pianeta, e quindi il nostro futuro, il futuro dell'umanità, significa affrontare anzitutto con concretezza la questione della". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel discorso di fine anno. "L'energia -ha ricordato il Capo dello Stato- è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta lafrontiera dei nostri sistemi economici. Non è un caso se su questi temi, e in particolare per l'affermazione di unacultura ecologista, registriamo la mobilitazione e la partecipazione da parte di tanti giovani".