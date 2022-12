Cina | un wolf warrior al ministero degli Esteri

(Di sabato 31 dicembre 2022) Qin Gang è un “”, uno dei diplomatici usati dalla narrazione strategica del Partito/Stato per difendere la causa. Venerdì lal’ha nominato nuovo ministro. In un sistema chiuso, reso ancora più chiuso dal dominio di Xi Jinping sul potere, la scelta non può che significare che Qin è un fedelissimo e che i suoi discorsi duri contro l’Occidente, veicolati dalla prestigiosa sede diplomatica di Washington (occupata finora) sono stati ben apprezzati, premiati dalla leadership. Di più: nell’ imperscrutabile sistema cinese, la nomina significa che il servizio offerto da Wang Yi — che ha guidato ildal 2013 — doveva essere rinnovato. Il momento è d’altronde molto delicato. Il sistema istituzionale cinese dà un ruolo molto importante al ...

