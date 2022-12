Cina nomina nuovo ministro Esteri | attuale ambasciatore in Usa

(Di sabato 31 dicembre 2022) caption id="attachment 336066" align="alignleft" width="150" Qin Gang/captionLahato Qin Gang come suodegli, riferisce la radio di stato, secondo Reuters sul suo sito. Qin è attualmentedellanegli Stati Uniti e assumerà la carica dideglial posto di Wang Yi. Nel gennaio 2022, in un'intervista, Qin ha definito il genocidio degli uiguri "ingannevole, bugia e disinformazione".

Agenzia askanews

