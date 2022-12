Celestino V | il Papa che dopo pochi mesi rinunciò alla sua carica

(Di sabato 31 dicembre 2022) Pietro Angelerio, più noto come Pietro da Morrone (Sant’Angelo Limosano, 1209 o 1210 – Castello di Fumone, Frosinone, 19 maggio 1296), ascese al soglio pontificio il 5 luglio 1294, assumendo il nome diV. La sua elezione, caldeggiata da Carlo II d’Angiò, sovrano di Napoli, mise fine a un lungo e travagliato periodo di incertezza, apertosi all’indomani della morte di Niccolò IV (4 aprile 1292). Il “angelico” suscitò speranze e aspettative, tra gli spirituali francescani, e sembrò, inoltre, incarnare la soluzione definitivalunga e annosa contesa tra i gruppi degli Orsini e dei Colonna, potenti famiglie perennemente in lotta per guadagnare la supremazia all’interno del collegio cardinalizio (Cfr. Grado Giovanni Merlo, Basso Medioevo, ed. Utet, 2010).essere stato eletto a Perugia e consacrato ...

Ratzinger sceglie di chiamarsi Benedetto XVI in ricordo di Benedetto XV,del primo conflitto ... L'ultimo ritiro risaliva al Medioevo (1294) a opera diV. Pronuncia la comunicazione in ...Tuttavia, a differenza diV, Benedetto XVI non è retrocesso a semplice sacerdote o vescovo, ma è rimastoseppur emerito. È questo che da un decennio fa discutere il mondo intero. "... Celestino, il papa della rinuncia "legato" a Ratzinger Eletto nel 2005, si dimise nel 2013: fu il primo Pontefice a ritirarsi in epoca contemporanea. L’infanzia in una cittadina “mozartiana” – come la chiamava lui – gli studi, la salita fino a San Pietro.Un altro fatto – quello decisivo – è che Joseph Ratzinger è stato forse l’unico uomo in tutta la storia del mondo ad essere insieme il più grande intellettuale vivente e il Papa ...