Casellati | “Faremo la riforma presidenziale | chiedo lo sforzo di tutti”

(Di sabato 31 dicembre 2022) ROMA – “Voglio lanciare un appello ai partiti: stavolta dobbiamo fare davvero le riforme, a partire da quella. E dobbiamo farle insieme, per il bene dell’Italia e nell’interesse dei cittadini…”. Lo dice il ministro per le Riforme Elisabetta, in un colloquio con ‘La Stampa’. “Quanto meno, stavolta – aggiunge – dobbiamo fare un tentativo serio, quello sì, per arrivare fino in fondo. Il dibattito sulle riforme, istituzionali e costituzionali, va avanti ormai da troppi anni, senza risultati. È ora di fare il massimoinsieme, per arrivare a una soluzione condivisa”.ammette che “la missione sarà impegnativa, complicatissima” e la affronterà “con molta umiltà ma anche con molta determinazione. La prima cosa che farò, già dalle prossime settimane, sarà ...