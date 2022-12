Carovita | i risparmi degli italiani sono i più colpiti in Europa

(Di sabato 31 dicembre 2022) Quale è l’impatto dell’attuale aumento del costo della vita sulla propensione al consumo e alo in Italia e in? Una ricerca che ha coinvolto 5 paesi europei quali Italia, Austria, Francia, Germania e Spagna, rivela che ii piùdalin UE, mentre Bologna è la città chea di più nel Belpaese. L’indagine della banca online N26 ha analizzato e confrontato i dati relativi a consumi enell’utilizzo dei conti correnti da parte dei propri clienti, da gennaio ad agosto 2022. Città a confronto: Bologna “formica” In quanto ai dati locali, Bologna è in vetta alla classifica delo, seguita da Napoli che batte Milano. I napoletani, ...

Help Consumatori

È stato un anno lungo segnato dal virus, dalla guerra e dalma anche da tante cose belle, ... il proprietario: "A rischio idi una vita per la bonifica" LEGGI QUI Luglio - Davide ...La sequenza di aumenti e speculazioni registrata durante tutto il 2022 ha eroso redditi,e prodotto indebitamenti. Ilha frenato i consumi, precarizzato il lavoro e indebolito il ... Carovita: in Europa i risparmi degli italiani sono i più colpiti. Lo ... Per 10 mila euro investiti chi ha scelto il Btp Italia riceverà una cedola di oltre 700 euro. Il titolo è studiato per proteggere i risparmi dall’aumento del carovita ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...