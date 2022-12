Carburanti | che grana | ecco cosa succede dall’1 gennaio 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022) Se nella seconda parte del 2022 abbiamo potuto tirare il fiato, il prossimo anno inizierà malissimo per quanto riguarda i. Lo scenario Ci aspettano tempi nuovamente difficili sul fronte dei. Ricordiamo tutti l’impennata dei prezzi, dalla benzina al diesel, dal gpl al metano, registrata nel 2022 a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina per volere del presidente russo Vladimir Putin. Ma l’allora governo Draghi è intervenuto per cercare di mettere una toppa ad una situazione che stava sfuggendo di mano, applicando uno sconto suiper consentire ai prezzi di restare entro i limiti di guardia. Batosta per i(kronic.it)Sconto che è stato prorogato diverse volte e che, attualmente è ancora applicato ai prezzi alla pompa, seppur in forma ridotta rispetto a quello di pochi mesi ...

