Cara Meloni | ecco 2 soluzioni per il presidenzialismo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il presidente del Consiglio ha tenuto la sua prima conferenza stampa di fine anno.ha risposto alle domande dei giornalisti, gran parte delle quali sulla legge di bilancio e sulle questioni di maggiore attualità politica. Una domanda, nello specifico, ha riguardato le riforme costituzionali previste dal programma di governo del centrodestra, in particolare quella sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica e sulla forma di governo semipresidenziale “alla francese”. Il presidente del Consiglio, rispondendo alla domanda, ha precisato che non esiste una soluzione precostituita, anche se in passato si era espresso favorevolmente al semialla francese, perché c’era già stata una convergenza politica tra centrosinistra e centrodestra, citando espressamente la bicamerale presieduta da Massimo D’Alema nella seconda metà degli ...

Il Primato Nazionale

Da nove mesi a questa parte gode della riduzione delle accise decisa prima dal governo Draghi e poi confermata, in parte, anche dall'esecutivo. di non prorogare più lo sconto, portando ad un ...... che da nove mesi a questa parte gode della riduzione delle accise decisa prima dal governo Draghi e poi confermata, in parte, anche dall'esecutivo. L'orientamento è quello di non prorogare ... Cara Meloni, ora sul Covid frena i gufi e tieni duro: no alla privazione della libertà “Un gigante della fede e della ragione”: Giorgia Meloni ricorda così il Papa emerito Benedetto XVI, a poche ore dalla notizia della sua morte, avvenuta questa mattina. Joseph Ratzinger, 95 anni, è sta ...Dopo le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunge il cordoglio di tutte le principali figure istituzionali della politica italiana a partire dalla premier, Giorgia Meloni ...