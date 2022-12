Capodanno | perchè si mangiano le lenticchie

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tra i grandi classici del menù dinon possono mancare leaccompagnata dal cotechino che allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno, insieme ai calici di bollicine campeggiano sulle nostre tavole. Un piatto ad alto contenuto proteico che nel corso dei secoli è diventato un punto fermo della tradizione natalizia culinaria italiana: l’origine è da ricercarsi ai tempi dell’antica Roma quando il legume già diffuso. Si pensa che lesiano tra i primi legumi coltivati dall’uomo. Testimonianze archeologiche relative alla grotta di Franchthi in Grecia dimostrano che venisse mangiata tra il 13.000 e l’11.000 a.C. È stata una delle prime colture domesticate e il suo consumo viene attestato nell’episodio biblico di Esaù, nella Genesi. I legume è coltivato in tutto il mondo: tra i grandi produttori figurano ...

Il Post

Allora, come farla in modo perfetto Se al cenone di San Silvestro o al pranzo dici sono degli invitati a casa e il menù prevede polenta, bisogna rispettare una serie di regole : farina ...La previsione non è, dunque, positiva per il cenone e il pranzo di, con la stima di una riduzione fino al 40% degli acquisti di pesce rispetto al passato, quando non poteva mancare ... Perché a Natale e Capodanno ci si bacia sotto il vischio