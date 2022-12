Capodanno | l’appello di Mancarelli | “Diamo testimonianza di una città che sta cambiando”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 31 dicembre 2022) In vista dell’ultimo giorno dell’anno, Kyma Ambiente sta predisponendo un massiccio servizio di pulizia notturna tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Operatori e mezzi saranno impegnati per tutta la notte e fino al mattino seguente per garantire igiene e decoro dopo i festeggiamenti di San Silvestro.Saranno impegnati 60 operatori per lo spazzamento manuale e 6 spazzatrici meccaniche. Per il ritiro di ingombranti, pronti due “ragni meccanici” e per la raccolta dei rifiuti sono predisposti 10 autocompattatori che prevedono una squadra di tre operatori per ogni mezzo. A tal proposito, il presidente di Kyma Ambiente Giampierolancia un appello alla cittadinanza: «Mancano poche ore alla fine del 2022, chiea tutte le tarantine e a tutti i tarantini di amare la propriae quindi di assumere un comportamento civile ...