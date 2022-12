Capodanno in Musica | Mamacita | Follya | Big Boy| Gemelli Diversi

La Gazzetta dello Sport

Per la prima volta infatti lapop incontra la lirica con le arie più famose e apprezzate dal ... C'è tanta attesa per l'unico tra i concerti diorganizzati nelle città italiane che ...379 del 16/12/20220, la Giunta comunale ha previsto per il giorno 31/12/2022 nell'ambito del cartellone delle festività natalizie, l'iniziativa 'in', da svolgersi in Piazza Vittorio ... Capodanno in musica: tutti i protagonisti del concertone del 31 dicembre su Canale 5 Si terrà Domenica 1º gennaio 2023, alle ore 17:30 al Teatro Mercantini di Ripatransone il concerto del coro "Quelli che..non solo Gospel". L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ripatr ...Capodanno in musica 2023 location: dove si trova, qual è, Genova. Oggi, 31 dicembre 2022, lo show su Canale 5 con Federica Panicucci ...