Capodanno in musica 2023 | il cast | cantanti e ospiti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Qual è il) diin, lo show della notte di San Silvestro in onda su Canale 5 in diretta da Genova? Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Ilè infatti formato da tutti nomi di primo piano: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Sul palco diinsaliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita ...

La Gazzetta dello Sport

Per la prima volta infatti lapop incontra la lirica con le arie più famose e apprezzate dal ... C'è tanta attesa per l'unico tra i concerti diorganizzati nelle città italiane che ...379 del 16/12/20220, la Giunta comunale ha previsto per il giorno 31/12/2022 nell'ambito del cartellone delle festività natalizie, l'iniziativa 'in', da svolgersi in Piazza Vittorio ... Capodanno in musica: tutti i protagonisti del concertone del 31 dicembre su Canale 5 Si terrà Domenica 1º gennaio 2023, alle ore 17:30 al Teatro Mercantini di Ripatransone il concerto del coro "Quelli che..non solo Gospel". L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ripatr ...Capodanno in musica 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show con Federica Panicucci in onda su Canale 5 stasera, 31 dicembre 2022 ...