Capodanno in musica 2023 | il cast | cantanti e ospiti

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 31 dicembre 2022) Qual è il) diin, lo show della notte di San Silvestro in onda su Canale 5 in diretta da Genova? Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Ilè infatti formato da tutti nomi di primo piano: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Sul palco diinsaliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita ...