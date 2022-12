Capodanno in musica 2023 a Genova | gli ospiti della serata

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lasarà tramessa su Canale 5, Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan– “Il concerto diè una straordinaria occasione di promozione. Davanti ai teleschermi ci saranno molti milioni di telespettatori a guardare la nostra città e le sue bellezze, in questo momento di allegria e propositività per l’anno nuovo, e ci saranno anche tutte le radio del gruppo Mediaset collegate. Voglio ringraziare l’amministratore delegato dell’azienda Piersilvio Berlusconi per questo regalo che ha fatto a, peraltro da cittadinoLiguria avendo residenza stabile nella nostra regione. Credo che sia un grande momento per tutti coloro che vogliono vivere undi allegria in piazza, ma credo ...

E per cominciare l'anno in, alle 19 del 1° gennaio, sempre a Piazza Libertà, si esibirà il cantautore irpino Fabio Picciocchi, in arte 'Berlino 84'....30, nella cornice dell'antica Chiesa di San Biagio (Piazza San Biagio), si svolge una serata emozionante dove la comunità cittadina incontra la. Il Concerto didell'Italian Brass ...Gli ospiti di L'anno che verrà 2023, la classica trasmissione di Rai 1 che ci accompagnerà dal 2022 al 2023 «È un cast per tutti i gusti» ha detto Amadeus intervenendo a Radio1… Leggi ...Il servizio Amt sulle direttrici principali sarà prorogato fino alle 4. I bus per Valpolcevera, Ponente, Valbisagno e Levante partiranno da via Ceccardi salvo ...