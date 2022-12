Capodanno | festeggeranno per primi gli abitanti dell’isola Christmas | nel Pacifico

ilmattino.it

Così - puntualmente - tra amici e parenti riecheggia la fatidica domanda: cosa farai aEbbene sembra che per il veglione dell'ultimo dell'anno regni ancora un po' di indecisione. La ...... è finita dopo 19 anni di matrimonio LE FOTO SOCIAL Ilary Blasi,a Bangkok ALL'ALPE DI SIUSI Chiara Ferragni saluta la montagna con un bagno al gelo TI POTREBBE INTERESSARE Capodanno 2023, ecco come lo festeggeranno i giovani napoletani Usciranno dalla comunità in cui erano stati trasferiti due settimane fa. Festeggeranno il Capodanno a casa loro i cinque ragazzini arrestati perché ritenuti responsabili di aver bullizzato un 14enne a ...Archiviati tortellini in brodo, tombola e pigiami coordinati, le celeb si apprestano a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con viaggi da sogno, raccontati per filo e per segno sui loro account social.